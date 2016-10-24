«Роскосмос» предупредил Францию о подаче иска из-за дела ЮКОСа

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» может подать на правительство Франции в Арбитражный суд с требованием выплатить средства, арестованные по иску бывших держателей акций ЮКОСа, передает ТАСС.

Письмо с соответствующим предупреждением было отправлено гендиректором «Роскосмоса» Игорем Комаровым премьер-министру Франции Манюэлю Вальсу.

Речь в послании идет о 300 млн евро, которые были выплачены «Роскосмосу» концерном Arianespace и впоследствии заморожены вместе с другими российскими активами по решению, принятому Арбитражным судом в Гааге.

Напомним, этим решением суд обязал российское государство выплатить 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа. Оно было принято в июле 2014 года, а в апреле 2016 года французский суд снял арест с активов «Роскосмоса» и постановил разблокировать те самые 300 млн евро.

Согласно этому решению, космическое агентство юридически не является собственностью государства, что распространяется и на его активы.

Как напоминает РБК, и другие российские компании, чьи активы были арестованы за границей по делу экс-акционеров ЮКОСа, сумели оспорить это решение в суде. Однако получить деньги им так и не удалось, поскольку истцы тут же подали апелляцию. Речь идет о «Госзагрансобственности», МИА «Россия сегодня» и «Космической связи».