Бельгийский телеканал обвинил «сирийскую киберармию» в атаке на свои сайты

Руководство бельгийского телеканала RTBF сообщило о масштабной DdoS-атаке на его сайты со стороны хакерской группы, именующей себя «сирийской киберармией»

В сообщении высказывается предположение о том, что атака могла быть местью за освещение событий вокруг скандала из-за предполагаемых бомбардировках ВВС Бельгии в Сирии.

Телеканал утверждает, что хакерская атака продолжалась примерно четыре часа, после чего была отбита специалистами редакции.

Кроме того, RTBF утверждает, что аналогичное «нападении» хакеры совершили и на другие бельгийские СМИ.

Напомним, Минобороны РФ представило сведения о том, что во время бомбардировки сирийского селения Хассаджек под Алеппо, при которой погибли шесть мирных жителей, в той же зоне находились два F-16 ВВС Бельгии.

Бельгийская сторона категорически отрицает свою причастность к авиаудару, опровергли эту информацию и в Пентагоне. Однако официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что данные радаров подтверждают факт сбрасывания бомб на Хассаджек именно самолетами ВВС Бельгии.