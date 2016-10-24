Россия подготовила «несимметричный» ответ на санкции США

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о готовности ряда мероприятий с российской стороны, которые можно рассматривать как «несимметричный» ответ на санкции США. Об этом пишет агентство «Прайм».

«Санкционная политика США в отношении России продолжается уже длительное время. Мы использовали этот период для того, чтобы провести определенную исследовательскую работу и заготовить серию мероприятий, которые могут применяться именно в несимметричном режиме», – рассказал Рябков.

Ранее замглавы МИДа сообщал о возможности «асимметричного» ответа американцам в случае введения США дополнительных антироссийских акций из-за обострения ситуации в Сирии. Он подчеркнул, что Москва неоднократно предупреждала, что непременно ответит на изменения в санкционной политике, и не зеркально, а асимметрично.

Так, 19 октября депутаты Госдумы одобрили приостановку соглашения с США об утилизации плутония.

Как сообщалось ранее, главы британского и американского внешнеполитических ведомств Борис Джонсон и Джон Керри заявили, что задумались над введением новых экономических санкций против России.

В МИДе назвали основной целью обсуждения в администрации США новых антироссийских санкций «окончательное разрушение отношений с РФ».