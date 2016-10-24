Саакашвили признал зависимость Украины от «подачек» МВФ

Глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили утверждает, что Украина напоминает ему Грузию начала 2000-х годов своей зависимостью от средств Международного валютного фонда, передает «112 Украина».

По его словам, между двумя странами очень много сходства, но при этом потенциал нынешней Украины гораздо выше, чем у тогдашней Грузии.

«Я вот думаю, почему европейцы смеют с нами так разговаривать? Потому что мы зависим от их денег», — заявил Саакашвили, напомнив, что каждые полгода Украина вынуждена просить «подачки» у МВФ. В противном случае, считает он, Киев мог бы «гораздо сильнее защищать свою позицию».

Саакашвили считает, что для преодоления зависимости от «подачек» Международного валютного фонда Украине необходимо осуществить ряд реформ.

Напомним, ранее украинский минфин подтвердил новость о получении до конца нынешнего года еще одного транша из МВФ, предположительно на 1,3 млрд долларов.