Samsung признал неспособность разобраться со взрывами Galaxy Note 7

Южнокорейская компания Samsung Electronics не может самостоятельно установить причину самовозгораний смартфонов Galaxy Note 7. Для расследования причин компания привлекла разработчиков нового Galaxy S8, передает The Wall Street Journal.

«Мы можем признать, что названная изначально причина возгораний не является верной, поэтому мы продолжаем искать причину проблем. Нашим приоритетом остается безопасность пользователей, а также возврат всех Galaxy Note 7, которые остались на рынке», — отметили в компании.

При этом, работа над новым устройством Galaxy S8 пока приостанавливается. СМИ поговаривают о том, что запланированный на февраль релиз нового гаджета может быть отложен на неопределенный срок.

При этом Samsung предложила своим клиентам в Южной Корее программу обмена взрывоопасных смартфонов Galaxy Note 7 на устройства модели Galaxy 7 с правом их обмена на Galaxy S8 или Note 8, которые планируются выпустить в 2017 году. Такое сообщение распространила компания 24 октября.

Напомним, Samsung Electronics полностью остановила производство Galaxy Note 7 после множественных случаев самовозгорания устройств.