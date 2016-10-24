Мемория. Серго Орджоникидзе

24 октября 1886 года родился Серго Орджоникидзе, революционер, соратник Сталина

Личное дело

Григорий Константинович Орджоникидзе (уменьшительное и партийное имя Серго, 1886—1937) родился в деревне Гореша Кутаисской губернии, на западе Грузии. Его отец Константин принадлежал к старинному дворянскому роду, сильно обедневшему. Он возил на быках марганцевую руду, работал далеко от дома, в городе Чиатура. Мать Серго Евпраксия Тавзарашвили скончалась вскоре после его рождения. Спустя год отец женился на крестьянке Деспине Гамцемлидзе.

В 1898 году Серго окончил двухклассное училище в селе Харагаули, вскоре умер его отец. В 1900 году родственники отвезли будущего революционера в Тифлис, где он окончил фельдшерскую школу при городской Михайловской больнице. Будучи студентом, вступил в РСДРП, был учеником Камо, которого Горький называл «художником революции». В 1904 году Серго в первый раз арестовали — у него нашли запрещенную литературу; вскоре он был отпущен на свободу.

В 1905 окончил фельдшерскую школу, работал в абхазском городе Гудаута. Участвовал в революционных событиях 1905—1907 годов в Закавказье.

В декабре 1905 года при получении оружия из-за границы был арестован казаками. Через три месяца отпущен на поруки. Вскоре по фальшивому паспорту уехал в Берлин, откуда нелегально вернулся на родину. Входил в бакинскую ячейку РСДРП, работал фельдшером на нефтяных промыслах.

В 1909 году был сослан на вечное поселение в деревню Потоскуй (ныне село Орджоникидзе Красноярского края), через полгода бежал в Баку. Оттуда был направлен партией в Персию для помощи повстанцам персидской революции 1905—1911 годов.

В конце 1910 года уехал в Париж, учился в ленинской партийной школе Лонжюмо.

По заданию Ленина в 1911 году вернулся в Россию и работал над созывом Всероссийской партконференции РСДРП, которая прошла в 2012 году в Праге.

Весной 1912 года был арестован в Петербурге, после трех лет заключения в Шлиссельбургской крепости был выслан в Якутск, работал там врачом.

В 1916 году познакомился с дочерью якутского священника Зинаидой Павлуцкой. В 1917 году они поженились.

В июне 1917 года Орджоникидзе вернулся в Петроград, активно участвовал в Октябрьской революции.

Во время Гражданской войны был одним из организаторов разгрома армии Антона Деникина.

Участвовал в свержении правительств в Грузии, Армении и Азербайджане и объединении этих республик в Закавказскую Федерацию (ЗСФСР).

В 1922 году был назначен главой Закавказского края, в 1926 году — Северо-Кавказского края.

С 1926 по 1930 годы Орджоникидзе был замглавы правительства, возглавлял Рабоче-крестьянскую инспекцию и Центральную контрольную комиссию. Эти органы выполняли функции Счетной палаты и министерства труда с широкими полномочиями: могли увольнять должностных лиц за бесхозяйственность, бюрократизм и волокиту.

В 1930 году Орджоникидзе был назначен председателем Высшего совета народного хозяйства (аналог министерства промышленности). С его упразднением в 1932 году возглавил наркомат тяжелой промышленности СССР.

С 1930 года был членом Политбюро ЦК ВКП(б).

В 1936 году, в день своего 50-летия Орджоникидзе узнал об аресте старшего брата Павла (Папулии). Того арестовали по приказу Берии из-за «контрреволюционных разговоров» и приговорили к пяти годам ссылки.

Орджоникидзе просил у Берии дать ему ознакомиться с делом, беседовал со Сталиным, однако не получил помощи.

17 февраля 1937 года, в то время, когда Орджоникидзе был на заседании политбюро, в его квартире прошел обыск. Узнав об этом, разъяренный нарком позвонил Сталину, который ответил: «Это такой орган, что и у меня может сделать обыск. Ничего особенного…»

Утром 18 февраля Сталин встретился с Орджоникидзе лично, разговор длился несколько часов. Вернувшись домой, нарком еще раз поговорил со Сталиным по телефону. В официальной биографии журналиста «Известий» Дубинского-Мухадзе сказано, что разговор был «безудержно гневный, со взаимными оскорблениями, русской и грузинской бранью». Вечером Орджоникидзе застрелился. Официальной причиной смерти назвали сердечный приступ.

Чем знаменит

За рулем ЗИС-101. 1936 Фото Н. Власика

Известный советский и грузинский революционер, большевик, соратник Сталина. Непосредственно участвовал в революционном свержении правительств в Азербайджане, Армении и Грузии и создании на их основе Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР). В 1930—1932 годах — куратор всей советской промышленности; с 1932 года до гибели — нарком тяжелой промышленности СССР. Под руководством Орджоникидзе проходила сталинская индустриализация.

О чем надо знать

Смерть Орджоникидзе уберегла его от пыток, сталинского судилища и расстрела, однако не спасла его семью. После его гибели в 1937 году был расстрелян старший брат Папулия, который когда-то давал Серго рекомендацию в партию. В 1938 году жена Папулии получила 10 лет заключения, а затем также была расстреляна. В том же 1938 году были осуждены брат наркома Иван с супругой. В 1941 году был арестован третий брат Орджоникидзе — Константин.

Репрессии коснулись и племянника революционера, директора Макеевского металлургического завода Г еоргия Гвахарии.

Были расстреляны также врачи, которые составляли акт о смерти Орджоникидзе: Г. Каминский, И. Ходоровский, Л. Левин, что породило гипотезу об убийстве Серго.

Прямая речь

Об иностранных рабочих (И. М. Дубинский-Мухадзе «Орджоникидзе»): «Я решительный сторонник приглашения этих немцев и американцев. Они помогут нам. Наша научная база была отрезана от Европы и Америки. Теперь надо все это наверстать».

Или:

«Вопрос о том, чтобы перенести к нам достижения заграничной техники, самый важный вопрос. Тут нечего нам чваниться своим коммунизмом».

Об отношении к подчиненным (писатель Александр Серафимович; там же): «Приходит к нему директор огромного, прекрасно работающего завода. Орджоникидзе сидит за столом, работает.

Директор осторожно кашлянул: дескать, тут я. Но перед ним все так же широкая спина и наклонившаяся над бумагами черная голова. Директор потоптался у кресла, опять, только погромче:

— Кхе, кхе!

Не оборачивается. Что тут делать? Осторожно говорит:

—Товарищ Орджоникидзе, вы меня вызывали? А тот не оборачиваясь:

— Пойди побрейся.

Директор вылетел, как из предбанника, понесся в парикмахерскую, вернулся, и они в несколько минут порешили все вопросы.

С тех пор директор как с иголочки: гладкое приятное лицо, галстук, свежая рубаха».

6 фактов о Серго Орджоникидзе

В юности любил быструю верховую езду, участвовал в облавах на волков, охотился на лис и куниц.

В 1907 году, когда Орджоникидзе был арестован по обвинению в бандитизме, он познакомился с Иосифом Джугашвили. Серго был одним из немногих, с кем Сталин был на «ты». После самоубийства жены вождя Надежды Аллилуевой Орджоникидзе и Киров как ближайшие друзья провели ночь в доме Сталина.

Женой Орджоникидзе была якутская учительница, дочь священника. Своих детей у них не было, и семья сначала взяла на воспитание мальчика, который умер в четырехлетнем возрасте. После этого супруги взяли девочку по имени Этери. Незадолго до смерти Серго Орджоникидзе Этери вышла замуж. Она была партийным работником. Ее сыновья — Григорий Эдуардович Орджоникидзе (муж Этери взял ее фамилию; сын родился в 1952 году, работал в ЮНЕСКО) и Сергей Александрович (родился в 1946 году, был сотрудником ООН).

Нарком умер незадолго до пленума ЦК ВКП(б), где он должен был стать главным докладчиком по вопросу «об уроках вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов». Сам он всячески противился репрессиям среди своих подчиненных, назначил специальные комиссии на предприятия, на которых «вредительство» якобы приняло наиболее широкий размах. Комиссии вредителей не нашли.

Никита Хрущев вспоминал, как Анастас Микоян после смерти Сталина сообщил ему, что незадолго до смерти Орджоникидзе признался: «Не могу дальше жить. Бороться со Сталиным невозможно, а терпеть то, что он делает, нет сил». А также: «Сталин мне не верит; кадры, которые я подбирал, почти все уничтожены».

В СССР именем Орджоникидзе был назван целый ряд населенных пунктов. В 1943 году Енакиево и Бежице были возвращены исторические названия, а в 1944 году город Орджоникидзе (бывший Владикавказ) получил осетинское название Дзауджикау. В 1954 году этот город был назван опять Орджоникидзе, а после 1990 года называется Дзауджикау по-осетински и Владикавказ по-русски. Также в 1937 году Северо-Кавказский край был назван Орджоникидзевским. С 1943 года край носит название Ставропольский.

Материалы о Серго Орджоникидзе:

Биография в Википедии

Биографические справки на «Хроносе»

И. М. Дубинский-Мухадзе «Орджоникидзе» (из серии ЖЗЛ, 1963)

Н. Зенькович «Вожди и сподвижники. Слежка. Оговоры. Травля», 1998

· В Советском Союзе именем Орджоникидзе был назван целый ряд населенных пунктов. В 1943 году Енакиево и Бежице были возвращены исторические названия, а в 1944 году город Орджоникидзе (бывший Владикавказ) получил осетинское название Дзауджикау. В 1954 году этот город был назван опять Орджоникидзе, а после 1990 года называется Дзауджикау по-осетински и Владикавказ по-русски. Также в 1937 году Северо-Кавказский край был назван Орджоникидзевским. С 1943 года край носит название Ставропольский.