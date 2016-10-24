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24 октября 2016, 00:16
Мемория

Мемория. Серго Орджоникидзе

Серго Орджоникидзе
Серго Орджоникидзе

24 октября 1886 года родился Серго Орджоникидзе, революционер, соратник Сталина

Личное дело

Григорий Константинович Орджоникидзе (уменьшительное и партийное имя Серго, 1886—1937) родился в деревне Гореша Кутаисской губернии, на западе Грузии. Его отец Константин принадлежал к старинному дворянскому роду, сильно обедневшему. Он возил на быках марганцевую руду, работал далеко от дома, в городе Чиатура. Мать Серго Евпраксия Тавзарашвили скончалась вскоре после его рождения. Спустя год отец женился на крестьянке Деспине Гамцемлидзе.

В 1898 году Серго окончил двухклассное училище в селе Харагаули, вскоре умер его отец. В 1900 году родственники отвезли будущего революционера в Тифлис, где он окончил фельдшерскую школу при городской Михайловской больнице. Будучи студентом, вступил в РСДРП, был учеником Камо, которого Горький называл «художником революции». В 1904 году Серго в первый раз арестовали — у него нашли запрещенную литературу; вскоре он был отпущен на свободу.

В 1905 окончил фельдшерскую школу, работал в абхазском городе Гудаута. Участвовал в революционных событиях 1905—1907 годов в Закавказье.

В декабре 1905 года при получении оружия из-за границы был арестован казаками. Через три месяца отпущен на поруки. Вскоре по фальшивому паспорту уехал в Берлин, откуда нелегально вернулся на родину. Входил в бакинскую ячейку РСДРП, работал фельдшером на нефтяных промыслах.

В 1909 году был сослан на вечное поселение в деревню Потоскуй (ныне село Орджоникидзе Красноярского края), через полгода бежал в Баку. Оттуда был направлен партией в Персию для помощи повстанцам персидской революции 1905—1911 годов.

В конце 1910 года уехал в Париж, учился в ленинской партийной школе Лонжюмо.

По заданию Ленина в 1911 году вернулся в Россию и работал над созывом Всероссийской партконференции РСДРП, которая прошла в 2012 году в Праге.

Весной 1912 года был арестован в Петербурге, после трех лет заключения в Шлиссельбургской крепости был выслан в Якутск, работал там врачом.

В 1916 году познакомился с дочерью якутского священника Зинаидой Павлуцкой. В 1917 году они поженились.

В июне 1917 года Орджоникидзе вернулся в Петроград, активно участвовал в Октябрьской революции.

Во время Гражданской войны был одним из организаторов разгрома армии Антона Деникина.

Участвовал в свержении правительств в Грузии, Армении и Азербайджане и объединении этих республик в Закавказскую Федерацию (ЗСФСР).

В 1922 году был назначен главой Закавказского края, в 1926 году — Северо-Кавказского края.

С 1926 по 1930 годы Орджоникидзе был замглавы правительства, возглавлял Рабоче-крестьянскую инспекцию и Центральную контрольную комиссию. Эти органы выполняли функции Счетной палаты и министерства труда с широкими полномочиями: могли увольнять должностных лиц за бесхозяйственность, бюрократизм и волокиту.

В 1930 году Орджоникидзе был назначен председателем Высшего совета народного хозяйства (аналог министерства промышленности). С его упразднением в 1932 году возглавил наркомат тяжелой промышленности СССР.

С 1930 года был членом Политбюро ЦК ВКП(б).

В 1936 году, в день своего 50-летия Орджоникидзе узнал об аресте старшего брата Павла (Папулии). Того арестовали по приказу Берии из-за «контрреволюционных разговоров» и приговорили к пяти годам ссылки.

Орджоникидзе просил у Берии дать ему ознакомиться с делом, беседовал со Сталиным, однако не получил помощи.

17 февраля 1937 года, в то время, когда Орджоникидзе был на заседании политбюро, в его квартире прошел обыск. Узнав об этом, разъяренный нарком позвонил Сталину, который ответил: «Это такой орган, что и у меня может сделать обыск. Ничего особенного…»

Утром 18 февраля Сталин встретился с Орджоникидзе лично, разговор длился несколько часов. Вернувшись домой, нарком еще раз поговорил со Сталиным по телефону. В официальной биографии журналиста «Известий» Дубинского-Мухадзе сказано, что разговор был «безудержно гневный, со взаимными оскорблениями, русской и грузинской бранью». Вечером Орджоникидзе застрелился. Официальной причиной смерти назвали сердечный приступ.

 

Чем знаменит

 
За рулем ЗИС-101. 1936                          Фото Н. Власика

Известный советский и грузинский революционер, большевик, соратник Сталина. Непосредственно участвовал в революционном свержении правительств в Азербайджане, Армении и Грузии и создании на их основе Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР). В 1930—1932 годах — куратор всей советской промышленности; с 1932 года до гибели — нарком тяжелой промышленности СССР. Под руководством Орджоникидзе проходила сталинская индустриализация.

 

О чем надо знать

Смерть Орджоникидзе уберегла его от пыток, сталинского судилища и расстрела, однако не спасла его семью. После его гибели в 1937 году был расстрелян старший брат Папулия, который когда-то давал Серго рекомендацию в партию. В 1938 году жена Папулии получила 10 лет заключения, а затем также была расстреляна. В том же 1938 году были осуждены брат наркома Иван с супругой. В 1941 году был арестован третий брат Орджоникидзе — Константин.

Репрессии коснулись и племянника революционера, директора Макеевского металлургического завода Г еоргия Гвахарии.

Были расстреляны также врачи, которые составляли акт о смерти Орджоникидзе: Г. Каминский, И. Ходоровский, Л. Левин, что породило гипотезу об убийстве Серго.

 

Прямая речь

Об иностранных рабочих (И. М. Дубинский-Мухадзе «Орджоникидзе»): «Я решительный сторонник приглашения этих немцев и американцев. Они помогут нам. Наша научная база была отрезана от Европы и Америки. Теперь надо все это наверстать».

Или:

«Вопрос о том, чтобы перенести к нам достижения заграничной техники, самый важный вопрос. Тут нечего нам чваниться своим коммунизмом».

Об отношении к подчиненным (писатель Александр Серафимович; там же): «Приходит к нему директор огромного, прекрасно работающего завода. Орджоникидзе сидит за столом, работает.

Директор осторожно кашлянул: дескать, тут я. Но перед ним все так же широкая спина и наклонившаяся над бумагами черная голова. Директор потоптался у кресла, опять, только погромче:

— Кхе, кхе!

Не оборачивается. Что тут делать? Осторожно говорит:

—Товарищ Орджоникидзе, вы меня вызывали? А тот не оборачиваясь:

— Пойди побрейся.

Директор вылетел, как из предбанника, понесся в парикмахерскую, вернулся, и они в несколько минут порешили все вопросы.

С тех пор директор как с иголочки: гладкое приятное лицо, галстук, свежая рубаха».

 

6 фактов о Серго Орджоникидзе

  • В юности любил быструю верховую езду, участвовал в облавах на волков, охотился на лис и куниц.
  • В 1907 году, когда Орджоникидзе был арестован по обвинению в бандитизме, он познакомился с Иосифом Джугашвили. Серго был одним из немногих, с кем Сталин был на «ты». После самоубийства жены вождя Надежды Аллилуевой Орджоникидзе и Киров как ближайшие друзья провели ночь в доме Сталина.
  • Женой Орджоникидзе была якутская учительница, дочь священника. Своих детей у них не было, и семья сначала взяла на воспитание мальчика, который умер в четырехлетнем возрасте. После этого супруги взяли девочку по имени Этери. Незадолго до смерти Серго Орджоникидзе Этери вышла замуж. Она была партийным работником. Ее сыновья — Григорий Эдуардович Орджоникидзе (муж Этери взял ее фамилию; сын родился в 1952 году, работал в ЮНЕСКО) и Сергей Александрович (родился в 1946 году, был сотрудником ООН).
  • Нарком умер незадолго до пленума ЦК ВКП(б), где он должен был стать главным докладчиком по вопросу «об уроках вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов». Сам он всячески противился репрессиям среди своих подчиненных, назначил специальные комиссии на предприятия, на которых «вредительство» якобы приняло наиболее широкий размах. Комиссии вредителей не нашли.
  • Никита Хрущев вспоминал, как Анастас Микоян после смерти Сталина сообщил ему, что незадолго до смерти Орджоникидзе признался: «Не могу дальше жить. Бороться со Сталиным невозможно, а терпеть то, что он делает, нет сил». А также: «Сталин мне не верит; кадры, которые я подбирал, почти все уничтожены».
  • В СССР именем Орджоникидзе был назван целый ряд населенных пунктов. В 1943 году Енакиево и Бежице были возвращены исторические названия, а в 1944 году город Орджоникидзе (бывший Владикавказ) получил осетинское название Дзауджикау. В 1954 году этот город был назван опять Орджоникидзе, а после 1990 года называется Дзауджикау по-осетински и Владикавказ по-русски. Также в 1937 году Северо-Кавказский край был назван Орджоникидзевским. С 1943 года край носит название Ставропольский.

 

Материалы о Серго Орджоникидзе:

Биография в Википедии

Биографические справки на «Хроносе»

И. М. Дубинский-Мухадзе «Орджоникидзе» (из серии ЖЗЛ, 1963)

Н. Зенькович «Вожди и сподвижники. Слежка. Оговоры. Травля», 1998

·       В Советском Союзе именем Орджоникидзе был назван целый ряд населенных пунктов. В 1943 году Енакиево и Бежице были возвращены исторические названия, а в 1944 году город Орджоникидзе (бывший Владикавказ) получил осетинское название Дзауджикау. В 1954 году этот город был назван опять Орджоникидзе, а после 1990 года называется Дзауджикау по-осетински и Владикавказ по-русски. Также в 1937 году Северо-Кавказский край был назван Орджоникидзевским. С 1943 года край носит название Ставропольский.

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