Мария Шарапова выбыла из рейтинга Женской теннисной ассоциации

Российская теннисистка Мария Шарапова не попала в новый рейтинг Женской теннисной ассоциации. Обновленный рейтинг теннисисток в одиночном разряде 24 октября был опубликован на сайте WTA.

На странице спортсменки на сайте организации на месте позиции в рейтинге стоит прочерк. Место Шараповой заняла итальянка Франческа Скьявоне. Ранее, 17 октября, Мария Шарапова занимала в рейтинге 93-ю строчку.

Места Светланы Кузнецовой и Елены Весниной в первой двадцатке рейтинга остались без изменений. Из россиянок, оставшихся в первой сотне рейтинга, свои позиции на минувшей неделе смогла улучшить лишь Екатерина Макарова, поднявшаяся сразу на пять мест и занявшая 30-ю строчку. Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова потеряли 2 и 4 позиции, соответственно.

В начале июня 2016 года Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Марию Шарапову до января 2018-го за употребление запрещенного препарата мельдония. 4 октября Спортивный арбитражный суд постановил сократить срок дисквалификации с 2 лет до 1 года и 3 месяцев. Таким образом, Шарапова может вернуться на турниры с 26 апреля 2017 года.