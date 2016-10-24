Правообладатели предложили обязать владельцев сайтов регистрировать юрлица

Члены Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) предложили обязать владельцев сайтов вносить адрес в интернете в госреестр юридических лиц, пишет в понедельник газета «Известия».

Как рассказал изданию юридический советник АПКиТ Сергей Семенов, тем, кто откажется регистрироваться индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо, будет запрещено размещать на сайте рекламу. Таким образом, по мнению Семенова, предложенная мера лишит доходов пиратские сайты.

В свою очередь, представители рекламного рынка в интервью «Известиям» отметили, что предложенные меры существенно ограничат возможности рекламодателей, так как они не смогут размещаться на иностранных интернет-ресурсах. Кроме того, с рынка уйдет часть игроков, так как не все рекламные агентств имеют свои представительства на территории РФ.

В свою очередь, в Минкультуры РФ изданию рассказали, что подготовленные АПКиТ поправки — это только один из предложенных вариантов и он не является основным. В ведомстве пообещали продолжить заниматься проработкой различных возможностей для пресечения размещения рекламных объявлений на уже заблокированных ресурсах.