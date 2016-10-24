Резидент «Сколково» выявит утечки тепла в Москве

3D-карту утечек тепла из домов и тепловых магистралей Москвы планирует создать компания «ХельгиЛаб», резидент кластера космических технологий Фонда «Сколково». Благодаря победе в конкурсе Open Innovation Marketplace компания сможет реализовать этот пилотный проект. Карта будет автоматически выделять здания и участки теплотрасс с максимальной утечкой тепла, что позволит ремонтным бригадам легко их находить и устранять проблемы.

Для построения тепловой карты компания «ХельгиЛаб», специализирующаяся на создании трехмерных моделей городов, использует мощный панорамный тепловизор. Прибор создает настолько точную картину, что позволяет определить место утечки тепла с точностью до нескольких десятков сантиметров, существенно сокращая время на поиски неисправности.

Олег Ильичев, генеральный директор компании «ХельгиЛаб», поясняет алгоритм создания моделей на основе данных наземного лазерного сканирования, фотосъемки и дистанционного зондирования Земли: «Сегодня мы уже работаем с подобной технологией в Москве: на машине установлены панорамная камера, GPS-треккер и ряд других модулей. Эта аппаратура позволяет строить модель целого города в видимом спектре. Чтобы получить изображение в инфракрасном спектре, нам достаточно лишь заменить обычную камеру на тепловизор». Как уточнил Олег Ильичев, панорамную карту столицы в инфракрасном спектре можно составить за два месяца.

«Компания создает продукт, который нужен и полезен как сити-менеджерам, так и инженерам, строителям и разработчикам приложений, связанных с городом и навигацией. Этот интерес растет, расширяется количество возможностей системы и сервисов, которые ребята оказывают», – считает Илья Гольдт, проектный менеджер кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда «Сколково».

В перспективе технологии, разрабатываемые «ХельгиЛаб», будут востребованы в беспилотной навигации. «Трехмерные точные карты от «ХельгиЛаб» в будущем могут стать хорошей основой для навигации беспилотных и безэкипажных аппаратов (на суше, воде и в воздухе). А это уже рынок совсем другого масштаб, – комментирует разработки компании Илья Гольдт. – Нам нравится, что и как ребята делают. Поэтому в прошлом году Фонд «Сколково» оказал грантовую поддержку проекту. И мы уже видим первые плоды этой поддержки – продукт качественно вырос, увеличились заказы, появился первый международный опыт внедрения. Интерес к проекту есть не только в Москве, но и в других городах, и мы совместно ведем работу для того, чтобы этот интерес только рос».

Компания «ХельгиЛаб» занимается разработками в области построения трехмерных фотореалистичных моделей городов и распознавания городских объектов с 2012 года. За это время созданы панорамы для геоинформационной системы Москвы (частично они доступны на городском портале http://atlas.mos.ru/), создаются модели других российских городов, в частности, Санкт-Петербурга. Идет работа над цифровой визуализацией Амстредама, результатом которой станут трехмерные геопривязанные панорамы столицы Нидерландов, а также модель, собранная из отдельных городских объектов.