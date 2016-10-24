Штайнмайер заявил об угрозе развала Евросоюза

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предрек возможный развал Евросоюза (ЕС). Об этом глава МИДа заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung.

«Финансовый кризис, поток беженцев в Европу и шок от референдума в Великобритании погружают Европейский союз в состояние сильной турбулентности», — цитирует издание слова Щтайнмайера.

По его словам, если забыть о ценностях ЕС, интеграционный блок погибнет. Глава германского ведомства сообщил о запуске проекта, в рамках которого будут обсуждаться перспективы Евросоюза. Он начнет работу в октябре 2016 года и продлится до марта 2017 года.

«Мы хотим услышать критику, чтобы знать, что в Европе правильно, а что нет», — резюмировал Штайнмайер.