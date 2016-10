МОК наградил информаторов Степановых

Международный олимпийский комитет (МОК) наградил Юлию и Виталия Степановых, ставших информаторами Всемирного антидопингового агентства (WADA) по ситуации с допингом в российском спорте. Об этом пишет Inside the games.

Издание сообщает, что супруги встретились с главой МОК Томасом Бахом. Он выделил Юлии грант на продолжение тренировок, а ее муж получил должность консультанта МОК по вопросам допинга.

