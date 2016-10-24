Роскомнадзор подтвердил частичную разблокировку Lurkmore

Пресс-секретарь Роскомнадора Вадим Ампелонский подтвердил частичное исключение энциклопедии интернет-мемов Lurkmore («Луркоморье») из реестра запрещенных сайтов, передает РИА Новости.

Вадим Ампелонский при этом подчеркнул, что «Луркоморье» не было полностью исключено из реестра Роскомнадора, так как одна ссылка все еще остается под блокировкой. Официальный представитель ведомства пояснил, что некоторые ссылки были исключены из реестра после того, как с этих страниц была удалена «противоправная информация».

Он добавил, что одна ссылка остается под блокировкой, а в реестр также внесен IP-адрес сайта. Из-за этого некоторые провайдеры могут блокировать сайт по IP.

Ранее в понедельник создатель ресурса Lurkmore Дмитрий Хомак сообщил в интервью проекту «Роскомсвобода», что «Луркоморье» исключена из реестра запрещенных Роскомнадзором сайтов. Хомак подчеркивал при этом, что в реестре остается одна страница зеркала сайта, на котором находятся ссылки на страницы, заблокированные ранее.

Создатель ресурса также жаловался «Роскомсвободе» на распространенную в России практику, когда провайдеры, получая предписание закрыть доступ к отдельным страницам сайта, блокируют его целиком.