Путин включил Володина в Совет по стратегическому развитию РФ

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Согласно указу, в Совет включены спикер Госудмы Вячеслав Володин, а также президент «Опоры России» Александр Калинин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом бывший спикер Госдумы РФ, ныне глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин исключен из состава Совета.

Напомним, Володин стал спикером Госдумы России в начале октября. До того он занимал пост первого замглавы администрации президента РФ.