24 октября 2016, 11:34
Путин включил Володина в Совет по стратегическому развитию РФ
Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Согласно указу, в Совет включены спикер Госудмы Вячеслав Володин, а также президент «Опоры России» Александр Калинин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
При этом бывший спикер Госдумы РФ, ныне глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин исключен из состава Совета.
Напомним, Володин стал спикером Госдумы России в начале октября. До того он занимал пост первого замглавы администрации президента РФ.
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