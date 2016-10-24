В Кремле опровергли слухи о разговоре Путина и Порошенко на повышенных тонах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о непростом диалоге между российским лидером Владимиром Путиным и его украинским коллегой Петром Порошенко. По словам представителя Кремля, главы государств не переходили на повышенные тона, а придерживались делового и конструктивного диалога. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Никакого разговора на повышенных тонах не было. Безусловно, разговор был непростой, но в то же время достаточно деловой и достаточно конструктивный. Поэтому эта информация не соответствует действительности», — пояснил Песков.

Напомним, встреча состоялась в рамках переговоров «нормандской четверки» 19 октября в Берлине. В ходе переговоров, завершившихся уже 20 октября, руководители России, Украины, Франции и Германии обсудили вопросы сирийского и украинского урегулирования.

По итогам встречи были достигнуты некоторые договоренности по установлению мира на юго-востоке Украины, в частности, все участники переговоров подтвердили, что в основе урегулирования должны лежать минские соглашения.