В Подмосковье открыт монумент с пусковой установкой «Тополь»

24 октября в День памяти ракетчиков в Серпухове был открыт мемориальный комплекс с подвижным грунтовым ракетным комплексом (ПГРК) «Тополь». Как стало известно «Полит.ру», в церемонии открытия приняли участие более 4 тысяч курсантов Военной академии ракетных войск.

Мемориал символизирует вклад РВСН в обеспечение обороны и безопасности страны. Митинг начался с минуты молчания, посвященной ракетчикам, погибшим при испытаниях ракетной техники. Затем стартовая батарея «Тополь» совершила марш на автодроме Серпуховского филиала военной академии РВСН имени Петра Великого.

Сейчас в РФ действуют около 100 ПГРК «Тополь», в настоящее время не зафиксировано ни одного аварийного пуска. Они являются не только самым надежным, но и самым точным оружием мегатонного класса.