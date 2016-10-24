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24 октября 2016, 15:21
армия баллистические ракеты Московская область

В Подмосковье открыт монумент с пусковой установкой «Тополь»

Тягач МЗКТ-79221 (комплекс Тополь-М)
Тягач МЗКТ-79221 (комплекс Тополь-М)

24 октября в День памяти ракетчиков в Серпухове был открыт мемориальный комплекс с подвижным грунтовым ракетным комплексом (ПГРК) «Тополь». Как стало известно «Полит.ру», в церемонии открытия приняли участие более 4 тысяч курсантов Военной академии ракетных войск.

Мемориал символизирует вклад РВСН в обеспечение обороны и безопасности страны. Митинг начался с минуты молчания, посвященной ракетчикам, погибшим при испытаниях ракетной техники. Затем стартовая батарея «Тополь» совершила марш на автодроме Серпуховского филиала военной академии РВСН имени Петра Великого.

Сейчас в РФ действуют около 100 ПГРК «Тополь», в настоящее время не зафиксировано ни одного аварийного пуска. Они являются не только самым надежным, но и самым точным оружием мегатонного класса.

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