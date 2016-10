Трамп назвал операцию в Мосуле «полной катастрофой»

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп на своей странице в Twitter назвал операцию по освобождению иракского Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) «полной катастрофой».

«Атака на Мосул оборачивается полной катастрофой. Мы предупредили их за несколько месяцев. США выглядят так глупо. Голосуйте за Трампа и снова выигрывайте», — написал Трамп.

Ранее он обвинял американское правительство в том, что иракская операция проводится для поддержки Хиллари Клинтон и для того, чтобы заявить о достижениях во внешней политике. Его мнение поддержали российские эксперты.

