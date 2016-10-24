Аналоговое телевидение в РФ отключат в 2018 году

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров рассказал, что полное отключение аналогового телевидения произойдет в 2018 году, его заменит цифровое ТВ. Об этом пишет РИА Новости.

«Безусловно, в 2018 году будет отключено аналоговое вещание. Фактически был перенос с 2015 года на 2018 год в связи с тем, что, опять же, сокращалось финансирование, сдвигалась вправо стройка. Поэтому сроки объективно перенеслись. Но дальше 2018 года аналогового вещания не будет точно», — заявил Никифоров.

Министр отметил, что как только государство прекратит субсидирование аналогового ТВ (с 2018 года), его сразу отключат. «Никто не будет его поддерживать, ну, возможно, только какие-то один-два региона что-то оставят, исходя из своих региональных интересов, не более того», — пояснил он.

Напомним, в России планируется полный переход с аналогового на цифровое ТВ. В рамках исполнения этой задачи предполагалось сформировать три мультиплекса (пакет телевизионных каналов, транслирующийся одним передатчиком). Первый из них бесплатный, работает с 2009 года и включает в себя 10 обязательных общедоступных каналов. Второй работает с 2013 года. Сюда входят СТС, ТНТ, «Звезда», Рен-ТВ. Третий мультиплекс планировалось запустить с 2013 года, однако было принято решение перенести этот срок на 2018 год из-за экономической ситуации.

«Запуск третьего мультиплекса на данный момент экономически нецелесообразен. Точнее, мы просто не видим для этого экономических предпосылок. У нас экономические вопросы есть даже со вторым мультиплексом», — рассказал Никифоров.

При этом в 2017 году эксперты прогнозируют рост рынка рекламы, что позволит обеспечить средствами работу третьего мультиплекса. Так как «второй и третий мультиплексы не обеспечены средствами бюджета, и они реализуются за счет средств самих телевещателей», подчеркнул министр и добавил, что в настоящее время есть проблемы со вторым мультиплексом, он работает далеко не везде. «Условия для того, чтобы в такой ситуации запускать еще и третий — на это просто нет спроса», — пояснил глава Минкомсвязи.

Аналитическое агентство Telecom Daily сообщило, что согласно данным последнего исследования у россиян пропал интерес к подключению платного телевидения, передают РБК. В третьем квартале 2016 года второй раз за последние три года фиксируется минимальное число подключений.