Украина возмутилась из-за признания Сирией Крыма частью России

Временного поверенного в делах Сирии Мохаммада Сабаха Аль Хадж Бакри вызвали в МИД Украины, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Марьяну Бец.

«20 октября МИД вызвал временно поверенного в делах Сирии в Украину для выражения решительного протеста и получения объяснения о высказываниях спикера сирийского парламента в вопросе принадлежности Крыма. Украина отметила, что такое заявление является недружественным шагом в отношении нашей страны и вызывает глубокое возмущение. Было четко отмечено, что Крым был, есть и остается частью Украины в соответствии с международным правом. Кроме того, это подтверждено резолюцией Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 о территориальной целостности Украины», - отметила представитель МИД.

Напомним, ранее стало известно, что спикер парламента Сирии Хади Аббас признал Крым частью России.

«По причине событий, которые разворачивались с момента распада Советского Союза и до настоящего времени, этот субъект возвратился к своим корням. [Это произошло] после свободного волеизъявления людей на крымском референдуме... Мы признаем, что Крым является неотъемлемой часть России», — сказала Аббас.