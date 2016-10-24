Для священников в ЦВО разработали полевую форму

Начальник отделения по работе с верующими военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) Игорь Агафонов показал ТАСС полевую форму для военных священников, разработанную в ЦВО.

От обычной формы военнослужащего она отличается эмблемами и нашивками — на месте петличек с родом войск расположен православный крест.

«Эта форма очень удобна для работы священников во время полевых выходов, учений, выездов на полигон и стрельбы, потому что постоянно ходить в рясе неудобно для военной службы. Это обычная форма военнослужащего, которая отличается нашивками и эмблемами: на месте, где должны находиться петлички с родом войск, расположен православный крест, а там, где должна быть написана фамилия и инициалы военнослужащего, вышит церковный сан и имя», — отметил Агафонов, добавив, что еще одним обязательным атрибутом будет наперсный крест.

Агафонов сообщил, что в ЦВО нет воинских частей с назначенным штатным помощником мусульманином, потому форма для них не разработана.