СМИ узнали об обсуждении в Белом доме вооружения повстанцев в Алеппо

Белый дом собирался предоставить поддерживаемым Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) сирийским оппозиционерам тяжелое вооружение для защиты от ВКС России, пишет The Washington Post.

По данным издания, программу по увеличению поставок оружия повстанцам рассматривалось на недавнем секретном совещании органов национальной безопасности в администрации президента США Барака Обамы. В Белом доме данную программу назвали «центральным элементом стратегии США по оказанию давления на президента Сирии Башара Асада с целью его отставки». Между тем, по итогам совещания его участники не смогли прийти к единому мнению.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Нед Прайс заявил, что поддержка России позволяет режиму Асада «продолжать военную кампанию против собственных граждан».

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джош Эрнест сообщил, что США обсуждают с партнерами из Европы введение санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии. Между тем, на прошедшем ранее на этой неделе в Брюсселе саммите ЕС ряд стран выступили против введения санкций в отношении Москвы и этот пункт не вошел в итоговую резолюцию.