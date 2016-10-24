В российских вузах под видом лекций провели оценку «протестного потенциала»

Заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Никита Данюк на конгрессе проректоров по воспитательной работе сообщил, что в российских вузах на общественных началах ведется работа по оценке «протестного потенциала» студентов и преподавателей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Исследование проводится в рамках программы «Сценарии будущего России», которая представляет собой серию научно-просветительских лекций «по вопросам противодействия деструктивным политическим силам».

Участники программы за два года посетили более 40 московских и около 10 региональных вузов и призывали студентов открыто высказывать свою точку зрения на политические вопросы. Однако один из сотрудников РУДН признался, что настоящей целью поездок была оценка протестного потенциала студентов и преподавателей.

«По результатам этого проекта были составлены справки для служебного пользования — в том числе для представителей органов госвласти, а также определенных специализированных структур. К сожалению, на уровне профессорско-преподавательского состава не открыто, но не стесняясь, происходит деструктивная пропаганда антигосударственных идей», — заявил Данюк.