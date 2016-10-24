Права на волка Забиваку выкуплены за 500 долларов

Международная федерация футбола (ФИФА) выкупила права на волка Забиваку, ставшего талисманом чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Студентка кафедры графического дизайна Томского государственного университета (ТГУ) Екатерина Бочарова получила от международной организации 500 долларов.

«Права на волка перешли к ФИФА, это было обговорено еще на стадии эскизов. Я приносила эскизы преподавателям, но они смотрели нехотя, думали, что это все несерьезно. Но потом стали мной гордиться», — рассказала девушка.

22 октября сало известно, что маскотом чемпионата мира по футболу ФИФА, который состоится в России в 2018 году, был выбран волка по кличке Забивака. За волка, кота или тигра на сайте ФИФА проголосовали более миллиона пользователей.