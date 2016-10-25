Организатор фестиваля Kubana заявил о его переезде из Риги

Музыкальный фестиваль Kubana в очередной раз сменит место проведения: два последних года он проходил на острове Луцавсала в Риге, но на следующий раз ищет новую «столицу». Об этом сообщил организатор мероприятия Илья Островский заявил на своей странице в Facebook.

По его словам, у решения не проводить фестиваль в Риге «есть множество причин», останавливаться на каждой из которых бессмысленно. «Мы благодарны гостеприимной Латвии, Рижской думе и всем нашим новым друзьям в Прибалтике», — говорится в сообщении Островского.

Он попросил предлагать новые идеи по локациям для Kubana в России, близлежащих странах или Индии.

С 2009 по 2014 год фестиваль Kubana проходил в Краснодарском крае, в 2015 году его сначала планировали провести в поселке Янтарный Калининградской области, но местные власти не поддержали эту идею, и в результате мероприятие состоялось в Риге.