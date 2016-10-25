СМИ узнали о возможной блокировке LinkedIn в России

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обнаружила нарушение закона «О персональных данных» со стороны крупнейшей в мире деловой социальной сети LinkedIn, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой осведомленный источник.

Ведомство потребовало ограничить доступ к сайту LinkedIn. По данным «Коммерсанта», это требование уже удовлетворено Таганским судом Москвы, но его решение пока не вступило в силу. В настоящее время LinkedIn пытается оспорить его в Московском городском суде.

В Роскомнадзоре пояснили, что нарушения законодательства со стороны LinkedIn были выявлены в ходе проверки, начатой из-за публикаций в СМИ информации о неоднократных утечках данных пользователей деловой соцсети.

Надзорная служба пояснила, что администрация LinkedIn не перенесла серверы на российскую территорию и проводит сбор и передачу информации о гражданах, не являющихся пользователями сайта, без их согласия.