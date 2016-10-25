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25 октября 2016, 11:45
медицина опросы

Две трети россиян высказались против исключения абортов из системы ОМС

Укол
Укол
фото: ira-news.com

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своем официальном сайте результаты опроса «Аборт: разрешить нельзя запретить». Социологи рассказали о том, что большинство россиян не поддерживают идею по выведению абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и считают, что женщина имеет право на прерывание беременности. 

Против предложение исключить аборты из системы ОМС высказались 70% респондентов (за – 21%). Вместе с этим, 72 % опрошенных считают невозможной идею полного запрета на искусственное прерывание беременности для российских женщин (согласны с полным запретом – 18%, среди мужчин – 26%, среди женщин – 12%). 

Социологи отмечают, что мужчины и молодежь более лояльны к данным инициативам в отличие от женщин и пожилых людей. При этом около трети россиян считают, что запрет на аборты в России приведет к росту нелегальных абортов, 13% считают, что запрет приведет к росту числа беспризорников, 11% видят угрозу повышения уровня смертности, еще столько же отметили «бедность» как возможное негативное последствие введения этой меры. 

Лишь 4% респондентов считают аборты недопустимыми ни при каких обстоятельствах. Подавляющее большинство россиян отмечают, что «женщина должна иметь право самостоятельно принимать решение об искусственном прерывании беременности». 

Одной из основных причин, побуждающей женщину сделать аборт, является, согласно опросу, плохое материальное положение. Так ответил 51% опрошенных. «Те, кто знаком с проблемой лично или через знакомых, говорят о значимости данного фактора вдвое чаще остальных (62% против 39%)», — отмечают социологи. Каждый 10-й россиянин причиной аборта назвал личное нежелание иметь детей или рожать без мужа. 

ВЦИОМ выяснил, что каждая десятая участница опроса (9%) призналась, что делала аборт. А у 57% опрошенных есть близкие знакомые, также сделавшие этот шаг. 

Директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова, проанализировав полученные данные, рассказала, что ведение запрета на аборты «вряд ли можно считать эффективной мерой в условиях, когда искусственное прерывание беременности воспринимается большинством как допустимое и оправданное». Она подчеркнула, что «наиболее востребованными мерами, способствующими снижению численности абортов, являются скорее не введение запретов и ограничений, а дальнейшее развитие системы доабортного психологического консультирования, поддержка центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышение уровня репродуктивной грамотности, воспитание репродуктивной культуры». 

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 15-16 октября 2016 года в 130 населенных пунктах России. Объем выборки составил 1600 человек.

Напомним, что Минздрав пообещал до конца 2016 года разработать взвешенное решение по абортам. 

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