Российские военные вывели из Алеппо 50 женщин и детей

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что почти 50 женщин и детей в понедельник вышли из Алеппо через гуманитарные коридоры в сопровождении офицеров российского Центра по примирению и сирийских властей. Об этом сообщает РИА Новости.

«В понедельник, 24 октября, поздно вечером 48 женщин и детей в сопровождении офицеров российского Центра примирения и сирийских властей вышли через гуманитарный коридор из восточного Алеппо. Им оказана необходимая медицинская помощь, предоставлено горячее питание и ночлег», — сказал он.

Он также сообщил, что за последние семь суток ВКС РФ и ВВС Сирии полностью прекратили полеты авиации над городом и не наносят ударов. Конашенков напомнил, что для мирных жителей, покидающих восточные районы Алеппо, продолжают круглосуточно работать шесть гуманитарных коридоров, открыты пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи.