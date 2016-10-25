Минобороны спустя три недели опровергло сообщение об ударе по Алеппо

Министерство обороны России опровергло информацию об ударах ВКС РФ по крупному госпиталю в сирийском Алеппо. 2 октября о бомбежке сообщил телеканал Euronews.

Сообщалось, что госпиталь M10 или Сахур подвергся массированным ударам 1 октября. Госпиталь был основным медучреждением в Алеппо, где оказывали помощь раненым. «Повстанцы обвиняют в его уничтожении правительственную и российскую авиацию. По их словам, в госпиталь попало как минимум семь ракет, пущенных с реактивных самолетов и вертолетов», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сегодня представил журналистам снимки, призванные подтвердить, что Россия не бомбила госпиталь.

«На космическом снимке, полученном 24 сентября, то есть до озвученной даты удара, вы видите госпиталь Сахур. На другом снимке, сделанном 11 октября, то есть уже после якобы нанесенного удара, никаких различий в состоянии объекта не наблюдается», — сообщил генерал (цитата по ТАСС).

По его мнению, «данный факт свидетельствует о том, что обвинения ВКС России со стороны неких очевидцев в неизбирательных ударах на поверку являются обыкновенными фальшивками».

Также военачальник сообщил, что Россия продлит мораторий на удары по Алеппо и вблизи него.

«Еще раз обращаю ваше внимание на то, что с 18 октября в десятикилометровой зоне вокруг Алеппо полностью прекращены полеты авиации ВКС России и ВВС Сирии. Данный режим соблюдается и по сей день», — заявил Рудской, которого цитирует РИА Новости.

До какой даты будет продлен режим прекращения огня, представитель Минобороны не уточнил.

При этом он обвинил ВВС США в том, что их самолет 21 октября нанес удар по школе для девочек Аль-Хадж Юнус в южной части иракского Мосула, а 23 октября ударам подверглись населенные пункты Каракхараб и Эш-Шура в Ираке, где, по словам Рудского, было разрушено большое количество социальных учреждений.