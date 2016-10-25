«Хабаровским живодеркам» ужесточили статью

Управление Следственного комитета по Хабаровскому краю впервые прокомментировало уголовное дело в отношении двух 17-летних местных жительниц, которых подозревают в жестоких убийствах животных.

На сайте ведомства говорится, что дело переквалифицировано со статьи «жестокое обращение с животными» на более тяжелую — «жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Расследование было начато полицией, после того как снимки фигуранток с издевательствами над кошками и собаками разошлись по СМИ. 21 октября дело было передано СКР.

По данным следствия, жертвами «хабаровских живодерок» стали не менее 15 животных и птиц.

«В ходе обыска в квартире одной из фигуранток уголовного дела обнаружен череп кошки. Следствием изъяты домашние компьютеры и телефоны злоумышленниц, назначены компьютерно-технические экспертизы», — говорится в пресс-релизе.

Девушкам грозит до двух лет лишения свободы.