В Кремле заявили о праве влиять на финансируемое государством искусство

Государство вправе «обозначать тему» в тех произведениях искусства, на которые оно выделяет средства, считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Естественно, если государство дает деньги на какую-то постановку, государство вправе обозначить ту или иную тему, государство заказывает произведение искусства на ту или иную тему», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что «это не цензура», а государственный заказ.

Что касается произведений, созданных без государственного участия, то здесь, по словам Пескова, «главное не нарушать какие-то основные положения действующего законодательства. Имеется в виду борьба с экстремизмом, провоцирование розни на религиозной и иной почве».

Так пресс-секретарь отреагировал на выступление худрука «Сатирикона» Константина Райкина.

На форуме Союза театральных деятелей России он выступил резко против цензуры и того, что с молчаливого согласия властей религиозные фанатики закрывают театральные постановки, а экстремисты крушат выставки.

«Вот эти группки оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут, к которым как-то очень странно власть нейтральна — дистанцируется. Мне кажется, что это безобразные посягательства на свободу творчества, на запрет цензуры. А запрет цензуры — я не знаю, как кто к этому относится, а я считаю, что это величайшее событие векового значения в нашей жизни, в художественной, духовной жизни нашей страны», — цитирует Райкина издание «Медуза».