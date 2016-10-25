Песков заявил о стремлении «приписать» Суркову план возвращения Донбасса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о документах, полученных из взломанной почты помощника президента Владислава Суркова. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что хакеры опубликовали документы из почты Суркова, якобы доказывающие, что у Кремля есть план по возвращению Донбасса в состав Украины на условиях Москвы.

«Знаю Суркова больше десяти лет, ему все время что-то приписывается, то ли нашими хакерами, то ли зарубежными хакерами. Он очень талантливый человек и поэтому, естественно, все стремятся ему что-то приписывать. Чаще всего это не соответствует действительности», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента заявил, что опубликованная в СМИ информация о некоем плане является ложной: «Я сказал то, что я хотел сказать. Конечно не соответствует».