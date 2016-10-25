Дядя Башара Асада предстал перед французским судом по делу о коррупции

Во Франции перед судом предстал Рифат Асад, приходящийся дядей президенту Сирии БашаруАсаду. Как сообщает AFP со ссылкой на источники, Асада-старшего обвиняют в незаконном обогащении за счет сирийской казны.

Еще в июне 79-летнему Рифату Асаду были предъявлены обвинения в хищении госсредств и отмывании денег.

Иск против него был подан в 2013 году французским отделением Transparency International и организацией Sherpa, которая занимается расследованиями о коррупции.

По их оценкам, Асаду-старшему принадлежит во Франции недвижимости на 160 млн евро. Это десятки квартир в престижном 16-м округе Парижа и 45 гектаров земли в департаменте Валь-д'Уаз.

Следователи оценивают владения Асада во Франции в более скромные 90 млн евро.

Рифат Асад, по данным источника агентства, на суде заявил, что все средства, которые он получил из-за границы, — это 15 млн евро. Деньги, по его словам, были переведены ему в начале 1980-х годов Абдаллой Аравийским, который позднее стал королем Саудовской Аравии. И предназначались для политической борьбы против его брата — президента Сирии Хафеза Асада, которого в 2000 году сменил на посту сын Башар Асад.