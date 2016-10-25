25 октября 2016, 09:15
WikiLeaks опубликовал письма главы штаба Клинтон с вложениями
WikiLeaks разместил в интернете более 3 тысяч прикрепленных файлов из почты главы предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты. Об этом сообщается в твиттере WikiLeaks.
«Лист из более чем 3 тыс. прикрепленных файлов, взятых из электронной почты Подесты», — сказано в сообщении.
A list of the more than 3000 attachments released so far in the #PodestaEmails #HillaryClinton https://t.co/txqBHm3nBQ pic.twitter.com/vqEgR3tr95— WikiLeaks (@wikileaks) 25 октября 2016 г.
К письмам Подесты прикреплены не только текстовые, но и файлы формата mp3 и wav, а также видеоролики в формате mov и mp4.
Отметим, это уже 17-я часть переписки Подесты, публикация писем началась в октябре. В штабе Клинтон пока никак не прокомментировали данные публикации.
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