WikiLeaks опубликовал письма главы штаба Клинтон с вложениями

WikiLeaks разместил в интернете более 3 тысяч прикрепленных файлов из почты главы предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты. Об этом сообщается в твиттере WikiLeaks.

«Лист из более чем 3 тыс. прикрепленных файлов, взятых из электронной почты Подесты», — сказано в сообщении.

К письмам Подесты прикреплены не только текстовые, но и файлы формата mp3 и wav, а также видеоролики в формате mov и mp4.

Отметим, это уже 17-я часть переписки Подесты, публикация писем началась в октябре. В штабе Клинтон пока никак не прокомментировали данные публикации.