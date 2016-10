WikiLeaks опубликовал письма главы штаба Клинтон с вложениями

WikiLeaks разместил в интернете более 3 тысяч прикрепленных файлов из почты главы предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты. Об этом сообщается в твиттере WikiLeaks.

«Лист из более чем 3 тыс. прикрепленных файлов, взятых из электронной почты Подесты», — сказано в сообщении.

A list of the more than 3000 attachments released so far in the #PodestaEmails #HillaryClinton https://t.co/txqBHm3nBQ pic.twitter.com/vqEgR3tr95