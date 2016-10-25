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25 октября 2016, 00:05
Мемория

Мемория. Эдуард Багиров

Эдуард Багиров
Эдуард Багиров
Фото: Khurmich / Wikimedia Commons

25 октября 1975 года родился Эдуард Багиров, писатель и блогер.

 

Личное дело

Эдуард Исмаилович Багиров (41 год) родился в туркменском городе Мары́ в семье азербайджанца и русской. Его отец умер рано, а мать в первой половине 1990-х вернулась в Нижегородскую область, откуда в свое время попала в Туркменскую ССР по распределению.

«Советский Союз, Туркменистан, город Мары. Самый центр пустыни Каракум. Выжженные солнцем бетонные коробки четырехэтажных хрущевок, верблюжья колючка. Арыки», — вспоминал детство Багиров.

О юности он писал: «Шестнадцать лет я встретил на вокзале г. Самары, где торговал тогда газетами. К слову, я был первым, кто там начал этим заниматься. Начальником вокзала был добрейший мужичок, который не то чтоб строить препоны — он даже раскладную табуреточку мне подарил. Представляете сейчас себе такую ситуацию?

На газетах я ацки приподнялся, и начал возить из мордовской Рузаевки в Самару пиво. Оптом. В пассажирских вагонах. Потом мне проломили голову, и я вернулся в г. Мары, доучиваться в школе».

В 1993 году был призван в туркменскую армию, через два месяца дезертировал, чтобы не попасть под суд из-за незаконного перехода туркмено-афганской границы. Приехал в Россию.

«Меня сбивали машиной, — рассказывал Багиров, — стреляли в меня из огнестрельного оружия, резали в подъезде ножом, выкидывали на асфальт с высоких этажей, и вообще всячески не давали скучать; в общем, всё заверте... и девятнадцатилетие [в 1994-м] я отметил уже на Пресненском централе г. Москвы, где, уже будучи осужденным [в Твери по статье "хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору"], симулировал деятельное ознакомление с делом и приговором <…> — очень не хотелось пилить зимой в незнакомую зону».

Выйдя на свободу в 1996 году, Багиров получил российское гражданство и около года прожил с матерью в Нижегородской области, где работал сторожем и барменом. Затем перебрался в Москву.

Писал: «В Москве снял матрац в углу у случайной бабульки за 2 доллара в день, и быстро устроился работать в фирму, сотрудники которой торговали по улицам с рук разнообразнейшим говном. Пообтершись, в 21-летнем возрасте открыл себе такую же фирму, и безбедно прокоптил небо до августа 1998-го». Потом подался в строительный бизнес, организовал стройфирму, которая, по некоторым данным, смогла получить подряд в Подмосковье, но с ним не справилась.

В 2001 году Багиров поступил на юрфак Московской государственной академии водного транспорта, однако вскоре был отчислен.

В 2002 году вместе с историком Сергеем Минаевым (в 2006 году дебютировал с романом «Дyxless», сейчас — главред русского Esquire) основал литературный портал «Литпром» (Litprom.ru).

В 2005 году Багиров стал главным редактором этого сайта. В 2007-м опубликовал свой первый роман «Гастарбайтер», — по словам писателя, во многом автобиографичный. В нем рассказывается о жизни молодого человека, который приехал покорять Москву. Роман сделал Багирова известным в России писателем.

В 2008 году вышел его новый роман — «Любовники», в котором была продолжена сюжетная линия «Гастарбайтера».

Помимо писательства Багиров стал известным блогером. Из-за своих записей попал в поле зрения молдавских правоохранительных органов, обвинивших его в организации беспорядков в апреле 2009 года. Тогда в Кишиневе протестующие, недовольные подсчетом голосов на парламентских выборах в стране (половину мандатов, по предварительным данным, получала правящая Компартия), устроили погром парламента и администрации президента Владимира Воронина. В итоге был проведен пересчет голосов, а вскоре — перевыборы, на которых коммунисты получили около 45% голосов и лишились контроля над парламентом. Акции протеста против подтасовок на выборах получили название «Революция твиттера» — ее участники общались при помощи этой сети.

Вскоре после тех событий Багиров, который часто бывал в Молдавии у родственников, написал в своем блоге: «В республике Молдова я и еще несколько активных ребят в полгода (ну, чуть больше, строго говоря) поменяли государственный строй — навсегда убрали в прошлое коммунистов».

В июне 2011 года Багиров был арестован в Кишиневе по обвинению в организации протестов. Спустя четыре месяца был переведен под домашний арест и через несколько дней сбежал через Приднестровье в Москву. В апреле 2015 года суд Кишинева заочно приговорил Багирова к пяти годам тюрьмы.

В 2010 году опубликовал свой третий роман — «Идеалист». В том же году основал сценарное бюро, первой работой которого стал сценарий неснятого фильма «Онегин». Вместо фильма о современном Евгении Онегине в 2012 году был экранизирован роман «Дyxless». В том же году бюро Багирова подготовило сценарий исторического сериала «Пепел» (2013) и фильма «Бейрут» (премьера планируется в 2017 году).

На выборах президента России в 2012 году Багиров был одним из 499 доверенных лиц Владимира Путина.

В 2016 году писатель баллотировался в Думу как одномандатник от партии «Патриоты России», но в парламент не прошел.

 

Чем знаменит

 
Фото Игоря Мухина / Wikimedia Commons

Писатель, блогер, кинодраматург. Основатель «Сценарного бюро Эдуарда Багирова». Автор трех романов: «Гастарбайтер» (2007, тираж 100 тысяч экземпляров), «Любовники». (2008, тираж 50 тысяч), «Идеалист» (2010, тираж 15 тысяч). Сооснователь литературного сайта «Литпром».

В СМИ Багирова иногда называют политическим консультантом и политтехнологом. В сентябре 2016 года писатель действительно применил политтехнологии на выборах в Госдуму, вывесив в Москве билборд со своей фотографией и лозунгом «Против ***[дураков]». В Думу он не прошел.

 

О чем надо знать

Багиров — известный блогер, при этом его основные площадки — это сервисы микроблогов Twitter и Instagram. Последний на сегодня пост писателя на LiveJournal датирован октябрем 2015 года.

Багиров часто высказывается резко о своих оппонентах, иногда дело доходит до рукоприкладства. В 2008 году писатель устроил драку с журналистом Олегом Кашиным, писавшим о «маршах несогласных» и прокремлевских молодежных движениях. Сам Багиров тогда увлеченно поддерживал политику Владимира Путина.

В 2012 году Багиров и его друг писатель Сергей Минаев побили в центре Москвы обозревателя GQ Андрея Рывкина за то, что тот назвал «Литпром» «факультетом ***ей [проституток]».

 

Прямая речь

О памятных датах и судьбе (Litprom.ru, октябрь 2009): «Двадцать лет [я встретил] — в зоне общего режима, в поселке Бакал Челябинской области. Было весело. Из двух буханок черного хлеба, энного количества растворимого кофе, пакетика "Юпи" и пары банок сгущенки, был изготовлен праздничный торт, который мы с коллегами по бараку и сожрали под праздничный чифир. Ни один из этих коллег не дожил до моего освобождения: почти все умерли в эпидемии дизентерии, которая свалилась на нашу зону в тот год. Почти все — это потому что один из них умер не от этого. Его зарезали. Слишком много выиграл в карты. Лично я и нашел его в промзоне, за нашим цехом — скрюченного, с выпущенными до кирзачей кишками, и уже одеревеневшего. Но это другая история.

Двадцать один год я встретил в славном городе Кулебаки, что на Нижегородчине. Ничего особенного не произошло, потому что я был на работе, за барной стойкой. Буквально накануне местный пупок решил повысить меня в должности, поэтому я и оказался в баре. А до этого после освобождения я работал сторожем на складе всякого барахла, которое потом распределялось по многочисленным и разнообразным бизнес-точкам этого пупка... Ну, да ладно, это другая история. Бар я вообще упомянул лишь потому, что вскоре после назначения я разбил бутылку водки о голову сильно зарвавшегося посетителя. Который оказался партнером этого моего пупка. Благодаря чему я вылетел с работы с волчьим билетом, и мой дядя-дальнобойщик довольно скоро высадил меня из своего КамАЗа в г. Москве, у станции метро "Авиамоторная". С двадцатью долларами в кармане, и консервой в целлофановом пакете. Нет худа без добра. А так, глядишь, до сих пор бы водку кулебякским алкашам разливал».

Об оппозиции («Сноб», декабрь 2011): «Я давно и лично знаю и Навального, и Немцова, и Яшина, и всю заметную оппозицию практически. И не просто знаю, — сейчас расскажу то, что пока никому публично не рассказывал, — я даже чуть не возглавил в этом году подмосковное отделение "Солидарности". Я человек увлекающийся, плюс пишу книги, поэтому люблю во всем разбираться досконально, лично. Но когда разобрался в той безграничной пустоте поглубже, то ужаснулся, и бежал оттуда быстрее лани… Я хорошо отношусь ко всем вышеперечисленным ребятам чисто по-человечески, но никогда не поддержу их политической платформы».

О Никите Белых (там же): «Никита Белых, губернатор Кировской области. Он некогда руководил партией СПС, которая в 2007 году не прошла в Думу, не набрав даже минимума. <…> И перед Белых встал выбор: либо переходить в несистемную оппозицию и махать флажками под глупые лозунги, либо становиться губернатором и работать в достаточно тяжелом, бедном регионе. Он выбрал второе, не обращая внимания на то, что многие начали обзывать его предателем демократии. А он просто взял и пошел работать на Россию. Такая позиция лично у меня вызывает уважение. Я уважаю дела, а не лозунги».

 

6 фактов об Эдуарде Багирове

  • Увлекается ездой на мотоцикле.
  • Во время встречи Путина с доверенными лицами в декабре 2012 года задал политику вопрос о коррупции: «Где посадки, Владимир Владимирович?». Вопрос был отсылкой к фразе Путина 2009 года по поводу борьбы с контрабандой. «Несколько лет назад я практически разогнал все руководство таможни. И что? Каналы как работали, так и работают до сих пор», — заявлял тогда премьер Путин. «Где посадки?» — спрашивал он членов правительства.
  • Багиров разведен, детей у него нет. В 2015 году писатель встречался с журналисткой «Эха Москвы» Лесей Рябцевой. Расстался с ней через Facebook.
  • По собственному признанию, не любит Санкт-Петербург, «белоленточных клоунов, и нравоучения эмигрантов».
  • Любит классическую музыку, увлекся ей в детстве, прочитав серию романов о великих музыкантах.
  • В интернете часто использует мат.

 

Материалы об Эдуарде Багирове:

Биография в Википедии

Справка на сайте Bagirov.tv

Справка на Луркоморье

Биография на «Ленте.ру»

Блог писателя на LiveJournal

Блог на Litprom.ru

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