Осужденный из «Черного дельфина» впервые совершил побег

С рабочего участка колонии-поселения при ИК-6 («Черный дельфин») впервые за всю историю этой тюрьмы совершен побег. Об этом сообщается на сайте Оренбургского УФСИН.

С производства шлако-блоков 22 октября бежал Александров Александр Александрович 1984 года рождения. В 2012 году он получил 5,5 лет за разбой, его срок заканчивался в июле 2017 года.

В настоящее время беглеца ищут, УФСИН просит откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении.