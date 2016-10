Скончался американский певец Бобби Ви

В США умер поп-певец Роберт Веллин, известный по уменьшительному имени Бобби Ви, сообщает USA Today.

Музыканту было 73 года, причиной смерти стали осложнения болезни Альцгеймера.

Бобби Ви — поп-идол американских тинейджеров 1960-х. В то время на клавишных в его группе The Shadows играл нынешний лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан.

Одной из самых известных песне Бобби Ви стала Take Good Care of My Baby.