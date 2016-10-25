Полиция объяснила россиянам правила поведения при предложении взятки

Управление транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу опубликовало на своем сайте «Антикоррупционные стандарты поведения». Методические рекомендации содержат советы для россиян, как правильно реагировать на вымогательство или предложение взятки, и напоминают о мерах ответственности за коррупционное поведение.

«Ведь взяточничество — преступление особого рода, и оно не может быть совершено одним лицом, а требует взаимодействия, по крайней мере, двоих: того, кто получает взятку и того, кто ее дает», — отмечают в ведомстве.

При этом взятку называют начальным этапом коррупции, потому что она «провоцирует должностное лицо, создает для него нездоровый соблазн постоянного обогащения незаконными средствами».

Сотрудники транспортной полиции отмечают, что если вам предлагают взятку, необходимо осторожно получить как можно больше информации о взяткодателе и условиях дачи взятки.

При этом, пишет ведомство, важно не допускать высказываний, «которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить коммерческий подкуп».

Рекомендуется «перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей встречи с чиновником, предложить для этой встречи хорошо знакомое вам место». После этого можно заявить о взятке в полицию.

В полиции подчеркнули, что антикоррупционные стандарты поведения должны стать нормой для всех граждан России.