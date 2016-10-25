В Кале начался разбор лагеря мигрантов

В городе Кале на севере Франции завершился второй день расселения лагеря мигрантов. Сегодня рабочие, которых охраняла полиция, начали разбор лачуг, сооруженных приезжими из подручных средств, сообщает BFM TV.

Накануне из лагеря были расселены более 2,3 тысячи мигрантов, сообщил глава МВД Франции Бернар Казнев. Сегодня утром — еще более тысячи человек.

Кале был крупнейшим стихийным лагерем беженцев в Европе. В нем проживали до 7 тысяч человек.