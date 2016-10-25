Песков оставил без комментариев вопрос о преференциях для РФ в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос журналистов о том, правда ли Вашингтон согласился дать Москве карт-бланш на дальнейшие действия в Сирии, если она сумеет за неделю отделить местную оппозицию от террористов, передает «Интерфакс».

«Оставляю без комментариев», — сказал представитель российского лидера вместо ответа на вопрос.

При этом Песков выразил сожаление по поводу того, что иностранные СМИ не хотят освещать деятельность российской военной авиации в Сирии. По его словам, налицо «выборочное освещение событий».

Информация о том, что США предложили России карт-бланш на действия в Сирии при условии, что она сможет в течение семи дней размежевать так называемую умеренную оппозицию и террористов в этой стране, появилась в СМИ в минувший вторник.

Соответствующий вопрос прозвучал на панельной дискуссии «Валдайского клуба». Речь шла о предложении, которое якобы поступило от президента США Барака Обамы российскому лидеру Владимиру Путину в ходе их встречи в Китае.