Чуркин назвал проект ООН по Сирии несоответствущим подходам Москвы

Постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что предложенный Новой Зеландией проект резолюции по Сирии в нынешнем виде не соответствует подходам Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть свои концептуальные подходы, которым этот текст не вполне соответствует», — сказал Чуркин. Он также сообщил, что обсуждение документа «выявило ряд несовпадений в точках зрения членов Совета Безопасности».

Речь идет о неформальных консультациях, которые Совбез ООН провел по проекту новозеландской резолюции.

Согласно проекту, пишет агентство, требуется «полностью остановить все атаки, которые могут привести к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры, в частности, осуществляемых с воздуха в Алеппо». Кроме того, документ содержит призыв к введению 48-часовых гуманитарных пауз, проведению медицинской эвакуации и возвращению к политическому процессу.