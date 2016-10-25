Глава нацразведки США назвал основную цель политики Путина

Директор американской национальной разведки Джеймс Клэппер считает основной целью внешней политики российского лидера Владимира Путина добиться того, чтобы США видели в России великую державу, передает ТАСС.

Такое мнение Клэппер высказал на конференции в нью-йоркском Совете по международным делам. По его словам, сам Путин видит Россию «великой страной, великой державой» — и хочет добиться такого же отношения к ней со стороны США.

Глава разведки также заявил, что российско-американские отношения сейчас «очень плохие», поскольку между странами слишком много разногласий. Тем не менее, отметил Клэппер, Вашингтон и Москва продолжают поддерживать двусторонние контакты.