Минюст наложит запрет на видеозапись закрытых судебных заседаний

Министерство юстиции РФ вынесло на обсуждение правительственной комиссии предложение о запрете видеозаписи закрытых судебных заседаний и предложило отложить введение обязательной записи заседаний по гражданским и уголовным делам до 2020 года. Об этом пишут «Ведомости».

Эксперты подсчитали, что приобретение систем видеофиксации обойдется судам в 1,9 млрд рублей единовременно. Ее обслуживание потребует 840 млн рублей ежегодно.

Заместитель председателя думского комитета по законодательству Рафаэль Марданшин сказал изданию, что причиной переноса срока могла стать нехватка финансирования.

Однако адвокат Иван Павлов сообщил «Ведомостями», что во всех московских судах «давно установлена вся необходимая техника». Юрист подчеркнул, что еще ни разу не получил согласия на видео- или аудиозапись заседания.

На момент написания текста Минюст на запрос издания не ответил.