Львовские власти решили выселить Русский культурный центр

Русский культурный центр в украинском городе Львове вскоре лишится занимаемого помещения в доме 1а по улице Короленко. Такое решение принял накануне на заседании Львовский областной совет, передает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

Предполагается, что здание, в котором сейчас располагается Русский культурный центр, будет возвращено в коммунальную собственность, отремонтировано, а потом в рамках целевого конкурса передано в аренду «общественным организациям, связанным с военной операцией украинских силовиков в Донбассе».

На заседании облсовета был заслушан доклад его временной контрольной комиссии по вопросу правомерности использования помещений, в которых находится культурный центр.

Общественная организация «Общество друзей русской и украинской культуры имени Пушкина» арендует здание по улице Короленко с 1990 года.

Ранее Русский культурный центр направил президенту Украины Петру Порошенко открытое обращение с просьбой защитить его от «безосновательных» попыток Львовского облсовета отобрать помещение во Львове.

В обращении утверждалось, что в качестве предлога для изъятия занимаемых центром помещений власти Львова ссылаются на их якобы неудовлетворительное техническое состояние.

При этом Русский культурный центр собирал средства на ремонт, которые уже успел вложить в починку крыши здания, а к концу года планировал полностью его отремонтировать. Однако за последнее время дом более 40 раз подвергался нападениям, а два года назад там произошел пожар.