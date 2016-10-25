В Германии предупредили об угрозе выброса опасных веществ после аварии на BASF

Власти германского Людвигсхафена предупредили население о выбросах опасных веществ в результате произошедшей утечки на заводе BASF из-за производственных неполадок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу немецкого города Мангейм.

«Оставайтесь внутри зданий. Пожалуйста, сразу закройте окна и двери. Отключите вентиляцию и кондиционеры, включите телевизоры и радио, следите за информацией по всем возможным СМИ. Водителей просим по большому радиусу объезжать зону происшествия», — цитирует агентство сообщение пожарной службы.

Чрезвычайное происшествие произошло 25 октября в 15:38 (16:38 московского времени). По информации пожарных, нахождение в восьми районах, отмеченных в сообщении, опасно для здоровья. По предварительной информации, зафиксирована утечка аммиака.

17 октября на территории промышленной зоны завода компании BASF в Людвигсхафене произошел пожар и взрыв. На производственном трубопроводе погибли трое человек, а еще более 20 получили травмы различной степени тяжести. Тогда превышения допустимой нормы выбросов вредных веществ не было зафиксировано, передает ТАСС.