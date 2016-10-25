Исследователь «протестного потенциала» в вузах доложил о студенческой ячейке ИГ

Замруководителя Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Никита Данюк заявил «Московскому комсомольцу», что передал в правоохранительные органы информацию о ячейке ИГ (запрещено в России) в одном из вузов. По его словам, это был его единственный случай сотрудничества с органами.

«Был лишь один случай, когда мы приезжали с лекцией в один из вузов — называть его не буду — а там сами ребята потом рассказали нам о создании в их учебном заведении ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Эту информацию мы, действительно, передали в правоохранительные органы», — сказал активист.

Ранее «Коммерсантъ» опубликовал выдержки из выступления Данюка на конгрессе проректоров по воспитательной работе. Он рассказал, что уже два года ездит по вузам с лекциями «по вопросам противодействия деструктивным политическим силам».

«По результатам этого проекта был накоплен обширный эмпирический и аналитический материал, на основе которого были составлены справки для служебного пользования в том числе представителям органов государственной власти, а также определенных специализированных структур, которые помогают оценить в том числе протестный потенциал не только студенчества, но и профессорско-преподавательского состава», — говорил Данюк.

Аудиозапись его выступления опубликовал журналист Александр Черных.

После публикации в «Коммерсанте» активист отрекся от своих слов. «Мы не делаем таких замеров! Я упомянул лишь, что такие замеры делают на Западе, а потом используют при организации "цветных революций", будь то в Грузии или на Украине. И уж тем более мы не составляем никаких справок для спецслужб», — утверждал он в интервью «МК»