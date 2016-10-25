Синоптики предсказали «разрушительный ураган» в Краснодарском крае

Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о разрушительном ураганном ветре в Краснодарском крае, который ожидается 25 октября. Об этом пишет «Интерфакс».

«Наиболее неблагоприятная погода в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе — везде скорость ветра 20–25 м/с. В районе Новороссийска — ураганный ветер: и сегодня, и завтра 33–38 м/с. Это просто разрушительный ураган», — рассказал Вильфанд.

Он также отметил, что в Новороссийске было объявлено штормовое предупреждение, и все спецслужбы региона находятся в полной готовности. При этом не исключается вероятность того, что сильный ветер может привести к неблагоприятным явлениям на всем юге европейской России.