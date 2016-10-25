Всемирный банк поставил РФ на 40-е место в рейтинге бизнес-комфорта

Россия поднялась в рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business, ежегодно составляемом Всемирным банком, с 36-го на 40-е место из 190 стран.

В нынешнем году, составляя рейтинг Doing Business 2017, специалисты ВБ изменили методологию оценки, с учетом которой также пересчитали и прошлогодний рейтинг.

До пересчета Россия занимала в Doing Business 2016 51-е место (причем сумела подняться на 11 строчек по сравнению с 2015 годом), а после пересчета оказалась на 36-м.

В Doing Business 2017 на первом месте находится Новая Зеландия, потеснившая прошлогоднего лидера — Сингапур.

Среди критериев оценки, используемых при составлении рейтинга, — легкость получения кредитов, простота регистрации предприятий, оформления разрешений на строительство и подключение к электросетям, а также уровень защиты прав миноритарных акционеров.

Напомним, в так называемых майских указах президента РФ от 2012 года ставится задача в 2018 году занять в Doing Business 20-е место.