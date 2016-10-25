В Приморском океанариуме погибло два дельфина

Приморский океанариум подтвердил информацию местных СМИ о гибели двух дельфинов. Об этом «Интерфаксу» сообщил его директор Вадим Серков.

«Утром с интервалом всего в несколько часов в бассейне погибли два дельфина-белобочки. Вызвана полиция, проводятся следственные действия», — сообщил он агентству.

Серков сослался на тайну следствия и не стал сообщать никаких подробностей, но рассказал, что создана комиссия, которая в настоящий момент просматривает записи камер наблюдения.

Местные источники предполагают, что дельфины погибли из-за нарушений качества воды.

21 октября в Приморском океанариуме погиб сивуч Старк. По этому случаю проводится разбирательство. Экологи заявили, что животное погибло в результате полученных увечий.