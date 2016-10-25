С дочерью миллиардера проведут беседу в МГИМО после ее фразы о «рашке»

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов пообещал провести с 22-летней магистранткой Элиной Бажаевой, дочерью миллиардера, разъяснительную беседу, а также выяснить, что она подразумевала под фразой «везде лучше, чем в Рашке». Об этом Торкунов рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Мы ее расспросим, что она имела в виду. Потому что мне это не понятно. Это глупость какая-то», — сказал Торкунов.

В пресс-службе вуза подтвердили: «Будем проводить разъяснительную беседу, как и сказал Анатолий Васильевич (Торкунов)», — передают РИА Новости.

Дочь чеченского бизнесмена Мусы Бажаева написала в комментариях к записи в одной из соцсетей фразу о «рашке», в ответ на вопрос где лучше: в США или России. Ее слова вызвали широкий общественный резонанс. В частности, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в интервью «Комсомольской правде», что девушке не место среди студентов МГИМО и будущих дипломатов.

Сама Бажаева уточнила, что говорила лишь о погоде и пробках России, а не о ненависти к родине.