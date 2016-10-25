Трех активистов «Другой России» задержали у резиденции посла США

В Москве задержали трех активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», сообщил «Интерфаксу» представитель организации Александр Аверин.

Он рассказал, что задержанные провели акцию протеста у резиденции американского посла на Спасопесковской площади, 10.

«Активисты забросали Спасо-хаус фаерами и листовками. Три человека задержаны. Участники акции потребовали вывода американских баз и объектов ПРО из Европы», — сообщил представитель «Другой России».

«Задержаны трое - Игорь Щука, Марат Салахиев и Сергей Заплавнов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в акции участвовали 15 активистов, один из них приковал себя к ограде посольского особняка наручниками.

«Другая Россия» — незарегистрированная партия Эдуарда Лимонова.