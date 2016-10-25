Василий Эсманов ушел из Look At Media ради собственного проекта

Василий Эсманов, сооснователь Look At Media, на своей странице в Facebook сообщил, что уходит из компании и собирается заняться собственными проектами.

«С компанией все хорошо и я в каком-то виде буду ей помогать… Это наше общее решение», — написал Эсманов.

Он также сообщил, что на следующий год остается жить в Нью-Йорке, но пока открыт для интересных предложений.

Напомним, 3 апреля 2015 года Федеральная налоговая служба (ФНС) России подала иск о банкротстве ООО «ЛЭМ Раша», которая является операционной компанией холдинга Look At Media. У нее была задолженность по налогам около 2 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФНС о банкротстве Look At Media в связи с отсутствием оснований для проведения процедуры банкротства.

11 января 2016 года стало известно, что совладелицей медиахолдинга Look At Media стала Полина Дерипаска, супруга президента компании «Русал» Олега Дерипаски.